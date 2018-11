L’8 dicembre i No Tav sfileranno a Torino, il 23 marzo a Roma la manifestazione contro la Torino-Lione

Il fronte del no si organizza. due gli eventi in calendario: uno nel capoluogo piemontese (il manifesto è stato disegnato da Zerocalcare), l'altro, nel 2019, nella Capitale

Una “manifestazione nazionale” a Roma il 23 marzo dell’anno prossimo è stata lanciata oggi da Venaus, in Valle di Susa, al termine dell’assemblea “contro le grandi opere inutili e imposte”, cui hanno preso parte, oltre ai No Tav, delegazioni di oltre 40 comitati provenienti da tutta Italia. L’iniziativa “sarà il luogo di ritrovo – spiegano gli organizzatori – di tutte le lotte territoriali per rimettere al centro dell’azione la difesa e la messa in sicurezza dei territori, lo stop alle grandi opere inutili, la redistribuzione dei fondi pubblici sprecati ad oggi per questi progetti”. Il tutto, si sottolinea: “a favore delle vere priorità del Paese”. In Valle di Susa oggi sono arrivati rappresentanti di movimenti anche dal Veneto e dalla Sicilia.

L’8 DICEMBRE LA MANIFESTAZIONE A TORINO

Prima di quella data, i “No Tav” torneranno nuovamente in piazza a Torino il prossimo 8 dicembre, in quella che è stata definita la “giornata internazionale contro le grandi opere inutili e imposte e in difesa del pianeta”. “Molti altri movimenti sul territorio italiano – hanno fatto sapere i promotori della manifestazione – si mobiliteranno per la tutela dei territori e contro lo spreco di risorse pubbliche”.

ZEROCALCARE DISEGNA IL MANIFESTO DEL CORTEO

La manifestazione dell’8 dicembre avrà uno sponsor d’eccezione: Zerocalcare, uno dei più famosi fumettisti italiani. L’artista ha infatti disegnato il manifesto del corteo No Tav. Sullo sfondo si vede la Mole Antonelliana, monumento simbolo di Torino. In primo piano lo striscione “Sempre avanti No Tav” retto da una folla eterogenea di giovani incappucciati, montanari barbuti, uomini, donne, bambini in un tripudio di bandiere con il treno crociato. Il manifesto di Zerocalcare contiene inoltre anche le indicazioni per chi vuole partecipare: “Partenza alle 14 da piazza Statuto e poi tutte e tutti in marcia verso piazza Castello”.

PERINO: “DIMOSTREREMO CHE L’ITALIA NON E’ SI TAV”

“L’8 dicembre dobbiamo dare una dimostrazione che non è vero che tutti i torinesi, tutti i piemontesi e tutti gli italiani vogliono quella stupida cosa che gli altri continuano a chiamare la Tav e noi, correttamente, chiamiamo il Tav”. Lo ha detto Alberto Perino, leader storico del movimento No Tav. “Ci mobiliteremo – ha precisato – in modo estremamente civile. Ci hanno dipinti come facinorosi, terroristi, fancazzisti, ci hanno dipinti nei modi più infami. Noi siamo solo persone consapevoli di avere ragione, gente che è stufa di essere presa in giro dai governi. E manifesteremo come al solito, a modo nostro, civilmente, lasciando la città più pulita di come l’avremo trovata”.

DOMANI PASSEGGIATA NO TAV AL CANTIERE

Domani, intanto, in Valle di Susa è prevista una “passeggiata” dei No Tav nella zona del cantiere di Chiomonte.