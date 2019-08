L’80° Miss Italia entra nel vivo. Piemontesi a caccia della finale

“Tutte le donne sono Miss Italia”. Recita così uno dei cartelli esibiti con orgoglio nel corso del flash mob contro le recenti accuse di mercificazione del corpo femminile, tenutosi lunedì a Venezia Mestre e promosso dalle 187 concorrenti di Miss Italia 2019, affiancate, per l’occasione, dalla patron della manifestazione, Patrizia Mirigliani. Un orgoglio che ha sempre contraddistinto il concorso di bellezza più celebre del nostro Paese, di cui ha narrato, nel corso dei suoi primi 80 anni, la storia, il costume e i mutamenti, ponendo l’attenzione sulle molteplici sfumature della femminilità nazionale e divenendo, così, emblema di riscatto sociale e (per moltissime) debutto nel mondo dello spettacolo.

Fin dai suoi esordi, infatti, Miss Italia consente, alle giovani donne, di perseguire i propri sogni, in qualità di fucina di talenti e di trampolino di lancio per la ribalta, assumendo, oggi, i contorni di un “talent show” multietnico, conscio e privo di stereotipi estetici, attento alle problematiche sociali e al rispetto delle donne che desidera rappresentare.

Le quali ammireranno le loro 80 beniamine (proprio come gli anni che festeggia il concorso) durante la serata della finalissima, in programma il 6 settembre: di queste, 57 verranno annunciate nel corso della giornata odierna, in seguito alla tre giorni di prefinali nazionali, e 23 risultano essere le finaliste regionali, già in gara per ottenere il titolo di “donna più bella d’Italia”.

Giovani donne determinate e talentuose tra cui si annoverano, inoltre, numerose piemontesi. A contendersi lo scettro, infatti, vi saranno: la 19enne torinese Alessandra Boassi, Miss Valle D’Aosta; la 20enne Chiara Savino, originaria di Alessandria e da poco eletta Miss Piemonte; Alessia Richieri, Miss Rocchetta Bellezza Piemonte e Valle D’Aosta, nata a Piossasco e studentessa al Dams di Torino; le astigiane Marzia Augustaro, Miss Miluna Piemonte e Valle D’Aosta, e Maria Sole Cravero, Miss Cinema Piemonte e Valle D’Aosta. E ancora: Erica Ceste, Miss Be_Much Piemonte e Valle D’Aosta, originaria di Collegno e laureata in economia aziendale; Desirée D’Alì, 24enne di Bra eletta Miss Sorriso Piemonte e Valle D’Aosta; Marianna Motagnino, Miss Eleganza Piemonte e Valle D’Aosta natia di Cinzano; e, infine, Virginia Cimmino, Miss Sport Piemonte e Valle D’Aosta di Acqui Terme.

La finale, in diretta da Jesolo, andrà in onda su Rai 1 venerdì 6, alle 21,15, con la conduzione di Alessandro Greco e la presenza, in qualità di madrina della 80a edizione, dell’attrice Gina Lollobrigida.