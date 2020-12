La prima al “Maradona”. Il Toro per risollevarsi si affida al Gallo Belotti

Trentaquattro partite, sei vittorie e venti sconfitte: bastano questi semplici numeri per capire il 2020 del Toro. Un anno terribile, con i granata che sono riusciti a salvarsi in extremis nella scorsa stagione e che in questo campionato si ritrovano invischiati nella lotta per non retrocedere. Sono 26 i punti conquistati in totale, nei principali campionati europei (esclusa la Francia, con la Ligue 1 sospesa a marzo scorso causa Coronavirus) soltanto lo Schalke 04 in Germania ne ha racimolati meno. E poi ci sono i tre allenatori che si sono alternati sulla panchina, con il rischio di un altro esonero: Mazzarri ha passato il testimone a Longo, ora Giampaolo è sulla graticola soprattutto se questa sera dovesse perdere la nona partita su 14. Senza considerare il numero di gol subiti, 73 in tutto il 2020: l’unica ad avvicinarsi al Toro è il Genoa, che ne ha addirittura nove in meno. Stasera c’è il Napoli, una squadra che se in giornata è capace di essere letale.

