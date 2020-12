La bambina scrive al sindaco. «E la pista di pattinaggio?»

«Buon giorno signor Sindaco, sono Diana. Le volevo solo chiedere di rimettere la pista di pattinaggio sul ghiaccio che c’era qualche anno fa. Perché nel comune di Venaria non ci sono eventi ricreativi tra i 7 e i 15 anni? Buon Natale a lei e a tutta la sua famiglia».

A scrivere la lettera, indirizzata al sindaco Fabio Giulivi, è Diana, una bambina di 10 anni. La lettera è stata girata al sindaco dal consigliere di opposizione, in quota Pd, Raffaele Trudu. Giulivi, che sin dal suo primo intervento pubblico con fascia tricolore addosso, disse di voler essere «il sindaco di tutti, anche di quelli che non possono votarmi perché troppo piccoli», ha subito preso un pc e ha risposto alla bambina. «Cara Diana, so che questo sarà un Natale difficilissimo, non solo per noi adulti, ma anche per voi bambini, costretti a non poter godere appieno della bellezza di questa che è una delle feste più attese dell’anno. Le limitazioni previste dalla legge ci impediscono di allestire piste di pattinaggio, villaggi di Babbo Natale, feste a tema che solitamente rallegravano gli scorsi anni queste giornate.

+++ CONTINUA A LEGGERE IL GIORNALE IN EDICOLA OGGI +++