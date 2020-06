La banca chiusa da cinque anni diventa un salotto per disperati

C’era una volta una banca. Una filiale come tutte le altre, poi chiusa e diventata con il passare del tempo un hotel per disperati. Dopo il lockdown, infatti, l’incrocio tra corso Giulio Cesare e via Carmagnola, in zona Aurora, si è trasformato in una sorta di salottino della disperazione. Chi transita davanti al vecchio ingresso della banca vede, oggi, soltanto desolazione e miseria. Tra senzatetto che dormono rannicchiati nelle loro coperte e disperati intenti a scolare birre e cartocci di vino, alla faccia del distanziamento sociale ovviamente. Le foto scattate nelle ultime settimane non lasciano molti dubbi e ora le famiglie del quartiere, già alle prese con i problemi dei giardini, lanciano l’allarme e chiedono un aiuto.

«La banca è abbandonata da cinque anni – racconta Gaetano Puglisi, che vive proprio a due passi dal portico degli orrori -, ma devo dire che mai la situazione era stata così problematica».

