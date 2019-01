La Banca delle membrane amniotiche si trasferisce da Cuneo a Torino

La Banca delle membrane amniotiche della Regione Piemonte si trasferisce da Cuneo a Torino. Istituita nel marzo 2003 presso l’ospedale Santa Croce e Carle confluirà, a partire dal primo febbraio, presso le Banche Tessuti e Bioconservatorio della Città della Salute di Torino.

L’obiettivo è di promuovere in modo ottimale e su base regionale la raccolta, il trattamento, la conservazione e la distribuzione di tutti i tessuti (cornee, tessuti muscolo-scheletrici, valvole cardiache, sangue placentare, membrane amniotiche). La membrana amniotica è una componente della placenta e dalla placenta donata al momento del parto cesareo viene preparata per il successivo trapianto.

Nel corso degli anni la Banca ha selezionato più di 300 donatrici, che con la loro generosità hanno consentito di effettuare più di 1.700 trapianti su pazienti provenienti da Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta e Lombardia per la cura di malattie oculari, della pelle e della bocca, consentendo anche interventi ricostruttivi. In futuro, con la possibilità di utilizzare un laboratorio con caratteristiche più specialistiche, potrà essere impiegata in altri tipi di interventi, che spaziano dalla Neurochirurgia alla Chirurgia Vascolare all’Urologia.

INFO:

E’ possibile contattare l’Ufficio Relazioni con il Pubblico dell’ospedale Molinette, tel: 011/6335444, e-mail: urpmolinette@cittadellasalute.to.it e dell’A.O. S. Croce e Carle, tel. 0171/641083, e-mail urp@ospedale.cuneo.it.