La banchina si mangia la strada: «Prigionieri di code e ingorghi»

Una strada più stretta e il pericolo code. A tre mesi di distanza dall’avvio dei lavori stanno cominciando a sorgere i primi malumori dei residenti e dei commercianti. Nel mirino il nuovo corso Racconigi che da piazza Marmolada a piazza Robilant ha visto nascere una banchina nuova di zecca, in sostituzione di quella già esistente. Attesi da anni i lavori di riqualificazione sono iniziati con qualche mese di ritardo rispetto al cronoprogramma iniziale. Con tanti dubbi: in primis quello sul progetto in esecuzione.

E con 1.300 firme consegnate in Comune, da chi pensava che la banchina avrebbe portato a una sostanziale riduzione della carreggiata. Così, effettivamente, è stato. Oltre alla ciclabile e al viale alberato ci sono infatti i parcheggi, sia lato strada che lato banchina. «Avanza soltanto una corsia per le auto – racconta Fedele Mancosu del comitato di zona – e questo si è già tradotto in un grosso problema di viabilità».

Basta, infatti, il passaggio (o la sosta temporanea) di un autobus o l’arrivo di un’ambulanza per generare code e ingorghi. «A ogni passaggio delle linee 55 e 64 – continua Mancosu – si crea un brusco rallentamento del via vai. Le auto sono costrette a fermarsi e ad attendere l’entrata e l’uscita dei passeggeri. Di fatto non è più possibile superare». Le auto, inoltre, non possono più sostare in doppia fila, nemmeno per pochi secondi. Pena lo strombazzare del clacson di chi si troverebbe fermo in mezzo al corso.

I parcheggi, almeno quelli, non sembrano mancare. Eppure i commercianti non sembrano dello stesso avviso. «Senza i posteggi a spina di pesce si perdono posti – raccontano dall’associazione – per questo chiederemo al Comune di Torino di trovare delle soluzioni. In questo stato di cose rischiamo ancora di perdere clienti».