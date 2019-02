La banda di Budino oggi nell’aula bunker: attesa per l’unificazione con Appendino

L’aula bunker del carcere riapre le sue porte per piazza San Carlo. E dopo i colletti bianchi che non avrebbero garantito le necessarie misure di sicurezza per l’evento, tocca a chi il 3 giugno 2017 avrebbe scatenato il panico. Sohaib Bouimadaghen, detto Budino, e i suoi tre complici, questa mattina alle 9.30 sono convocati per la prima udienza preliminare.

Un’udienza chiave. Non soltanto per la banda dello spray. Perché il giudice dell’udienza preliminare, quella Francesca Maria Abenavoli che è gup anche nel filone “istituzionale”, potrebbe disporre d’ufficio la riunione dei due fascicoli. Con una conseguenza fondamentale, quando si passerà al processo: ossia la “attrazione” del sindaco Chiara Appendino, dell’ex questore Angelo Sanna e gli altri 13 indagati per omicidio colposo davanti a quella Corte d’Assise che è competente nel caso di omicidio preterintenzionale.

È questo il reato contestato alla banda di giovani di origini magrebine assistiti dagli avvocati Basilio Foti, Laura Cargnino e Antonio Testa. E non tutti, come era sembrato in un primo momento, sarebbero orientati a chiedere il rito abbreviato che prevede uno sconto di un terzo di pena. Quella della competenza del tribunale non è questione interessante soltanto per fini giuristi. Perché in Corte d’Assise ci sono i giudici popolari. E perché alle parti offese che già si sono costituite parte civile nel procedimento ai colletti bianchi potrebbero aggiungersene altre.

Quel che accadrà, si vedrà. Ma se il gup, come sembrano convinti diversi avvocati, deciderà di riunire i procedimenti, la prossima udienza già fissata per entrambi il 18 febbraio potrebbe essere la prima in cui potrebbero comparire nella stessa aula Budino e Appendino.

Intanto, il sindaco ha firmato l’atto con cui il Comune si costituisce responsabile civile nel procedimento istituzionale, nominando l’avvocato Gino Obert come legale di fiducia dell’assicurazione Unipolsai, visto che «il sinistro per cui è causa risulta coperto da assicurazione». Gli altri responsabili civili sono il ministero dell’Interno e Turismo Torino, tutti citati per il 18 febbraio. Intanto la partita dei risarcimenti entra nel vivo. L’obiettivo di tutti è quello di arrivare al processo “sfrondando” il numero delle parti civili, che potrebbero ritirarsi in caso di accordo transattivo con le assicurazioni.

Una ipotesi auspicata anche dagli avvocati dei colletti bianchi (difesi tra gli altri da Roberto De Sensi, Luigi Chiappero, Anna Ronfani, Simona Grabbi) che può riguardare la maggior parte dei feriti. Tutti coloro che non lamentano danni particolarmente gravi potrebbero accettare di buon grado una transazione che eviti le lungaggini e le incertezze di un processo che si annuncia lungo e assai complesso dal punto di vista giuridico. Ma occorre un accordo. Ossia cifre che da una parte soddisfino le parti civili e dall’altra non siano troppo alte per le assicurazioni. La strada sembra tracciata. Presto potrebbero esserci novità.