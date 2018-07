La banda dello spray accusata di omicidio. La Procura va avanti

La Procura di Torino, con il procuratore aggiunto Emilio Gatti e i sostituti Roberto Sparagna e Paolo Scafi, non ha alcun dubbio: Sohaib Buoimadaghen, alias “Budino”, e Mohammed Machmachi, i due componenti della banda dello spray accusati di aver scatenato l’ondata di panico assassino di piazza San Carlo, vanno processati per omicidio preterintenzionale. Una tesi sostenuta già nell’udienza di convalida dello scorso 16 aprile, quando il gip lo derubricò in morte in conseguenza di altro reato. Ieri mattina, però, i magistrati sono tornati alla carica al tribunale del riesame, con la discussione del loro ricorso a favore della fattispecie ipotizzata al momento del fermo. Perché le rapine messe a segno davanti al maxi-schermo di Juventus e Real Madrid con l’ausilio del gas urticante sono direttamente correlate con la precipitosa fuga dei tifosi e quindi con la morte della 38enne Erika Pioletti. Scrivono i pm: «L’omicidio preterintenzionale viene contestato in quanto, oltre alle lesioni cagionate alle persone attinte direttamente dall’azione dello spray urticante e a quelle riportate da terze persone che sono state travolte dalla folla che fuggiva per il panico scatenato dall’uso della spray al peperoncino, si è verificata la morte della Pioletti». E poi ancora: «Se poi ci si volesse spingere fino alla disamina dell’elemento soggettivo, non si può negare che per i due correi fosse prevedibile che, seminando il panico in una piazza sovraffollata, qualcuno – non necessariamente le persone attinte dallo spray – potesse restare gravemente ferito o addirittura morire».

CONTINUA A LEGGERE IL GIORNALE IN EDICOLA OGGI