«La banda dello spray sapeva perfettamente di scatenare il panico»

Hanno provato fino all’ultimo a inventarsi una versione di comodo, a raccontare che a provocare il fuggi fuggi era stato forse un rumore, al punto da concordare una strategia difensiva scrivendola sui muri delle camere di sicurezza del Palazzo di Giustizia. Ma la verità sul disastro di piazza San Carlo, più di 1.700 feriti e due morti, è un’altra. È la storia di quattro ragazzi marocchini, Sohaib Bouimadaghen, al secolo “Budino“, difeso dall’avvocato Basilio Foti, Hamza Belghazi, difeso da Antonio Testa e Mohammed Machmachi, difeso da Laura Cargnino, e Aymene Es Sahibi, anche lui difeso da Foti, che hanno aspettato la finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid per «andare a far serata» davanti al maxischermo, ovvero per arraffare catenine, cellulari e orologi tra la folla. Un meccanismo ben oliato che, all’occorrenza, poteva contare su

quello spray urticante che almeno un membro della gang portava sempre con sé, «spray che costituisce lo strumento che permea di quasi invincibilità le personali e già non comuni capacità predatorie degli indagati». Scrive anche questo il gip Mariafrancesca Abenavoli nelle motivazioni della condanna in abbreviato per i quattro a pene comprese tra i 10 anni e 4 mesi e i 10 anni e 3 mesi per i reati di rapina, lesioni e omicidio preterintenzionale. Una

batteria di professionisti che il 3 giugno 2017 sapeva perfettamente che sarebbe anche ricorsa all’uso del gas al peperoncino, nella totale consapevolezza che questo avrebbe potuto provocare un’ondata di panico dalle conseguenze catastrofiche, anche mortali.

«L’aver impiegato una bomboletta in una piazza gremita da oltre 30mila persone – scrive ancora il giudice Abenavoli – l’aver indirizzato il getto verso il basso per diffonderne in modo più ampio l’effetto lesivo e tutto ciò con la precisa finalità di creare confusione per poter portare a termine la rapina e, al contempo, guadagnare indenni la fuga sono tutte

circostanze che evidenziano la prevedibilità da parte degli imputati dell’evento non voluto, ossia il concreto rischio che potessero verificarsi incidenti a causa dello schiacciamento delle persone». «Gli imputi sapevano perfettamente che la diffusione dello spray avrebbe creato scompiglio». E poi ancora: «Non hanno mostrato alcuna sorpresa di fronte a tali accadimenti ed anzi si sono dati allegramente alla fuga, pubblicando la propria immagine e mostrandosi orgogliosi della propria bravata».

Una bravata costata la vita a Erika Pioletti e a Marisa Amato, oltre ad aver provocato ferite fisiche e psicologiche spesso indelebili ad altre centinaia di vittime. Una bravata che “Budino” e i suoi compari avevano provato a nascondere raccontando un’altra verità ai pm Roberto Sparagna e Paolo Scafi. Una strategia difensiva affidata alle pareti delle celle di

sicurezza del tribunale, visto il divieto per i membri della gang di comunicare tra loro. “Se non hanno nulla io non parlo”. “Non siamo stati noi a fare il casino xk ci è stato un rumore forte e tutti scappavano”. “Ci dispiace ma non è colpa nostra, abbiamo sentito il rumore e siamo scappati”. “Puoi avere 20 rapine, contano 1 continuo, tanto facciamo un anno poi domiciliari”. Bugie di criminali poco più che maggiorenni, forse raccontate addirittura a loro stessi. Un modo come un altro per esorcizzare una condanna a dieci anni di galera.