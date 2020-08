La banda con il nome di Flash Gordon tra montagne, guerra e il primo amore

Piero sale per la parete rocciosa e attende il momento giusto, poi si libra in volo, come gli uomini falco che combattono sul pianeta Mongo e afferra quell’uomo prigioniero nel vecchio hotel, al Gran Sasso: quell’uomo è Benito Mussolini e averlo catturato metterà fine alla guerra.

Un sogno, nient’altro che un sogno, o forse una storia che maschera un’altra realtà che Piero, oggi il generale in pensione Piero Vinci, racconta al suo ex attendente che per inciso gli era stato assegnato dai servizi segreti per tenerlo d’occhio. Ma oggi il generale non ha niente da nascondere o svelare, forse. Tranne questa storia, che inizia quando lui e l’amico Nico erano avanguardisti intolleranti al regime, lui che pure era pronipote nientemente che di Gabriele D’Annunzio. Fuggire dalle esercitazioni in camicia nera significa scoprire il mondo della montagna, dell’avventura che fa diventare uomini, che porta a sfidare una parete di sesto grado, o «questo ci vorrebbe minimo un settimo». Su quelle montagne che anni e anni dopo pare abbiano celato un segreto ancora più grande, un bunker per le più alte cariche dello Stato in caso di nuova guerra. Piero Vinci conosce quel segreto?

Mentre lui e Nico scoprono le montagne, un vecchio orologiaio e un ex capitano eroe di guerra, che per inciso vede costantemente la figura del rivoluzionario Trotzkij vicino a sé, stanno mettendo in piedi un gruppo di coraggiosi, per combattere il regime. Saranno solo ragazzi coloro che si presenteranno, saranno la Banda Gordon, dal nome di Flash Gordon, il loro fumetto preferito, l’eroe americano finito su un pianeta lontano a combattere la tirannia, quello che l’Avventuroso ha smesso di pubblicare per ordine del regime.

La Banda Gordon non tarderà ad arruolare anche Nico e Piero e Carla e Marzia, le figlie gemelle dell’orologiaio. Esercitazioni in montagna, la pianificazione del momento giusto per agire, lo spionaggio dell’imprenditore tedesco che impianta una fabbrica di gas bellici in paese, saranno solo un modo di crescere, di diventare più forti, di scoprire quell’altro grande mistero del crescere che è l’amore, passando dalla mistica dei primi nudi intravisti, al sesso vero e proprio. Ma anche il dolore, la rabbia, la necessità di scelte crudeli, la perdita. Marco Dell’Omo fonde fantasia e storia in “La Banda Gordon” (Nutrimenti, 18 euro), inventando luoghi e personaggi, portandoci sempre più avanti con scrittura felice nel racconto del generale, della sua vita, dei suoi malanni e forse del segreto meglio custodito.