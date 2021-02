A Camogli una frana ha fatto crollare l’ala di un cimitero, e 200 bare sono finite in mare. Mi ha subito telefonato un vecchio goliardo da Padova: “Visto, Zeus? Se avessero comprato la tua bara a vela adesso si divertirebbero”. A questo punto devo spiegare. In goliardia, alle feste delle matricole, una volta era un vanto eseguire dei ‘numeri’, e c’era la gara chi si inventava il più comico. Io a Padova nel ‘72 feci il venditore di bare. Tutto vestito di nero, dalla bombetta agli occhiali, dalle scarpe ai guanti, mi aggiravo nel caffè Pedrocchi alla ricerca di qualche vecchietto seduto al tavolino. Chiesto il permesso, mi sedevo accanto a lui e col metro cominciavo a prendergli le misure, con sua evidente inquietudine. Quando poi aprivo la 24 ore nera e mostravo il campionario di bare (che mi ero procurato da una ditta di pompe funebri), la vittima di solito saltava su toccandosi l’inguine e mandandomi in mona. E già lì erano risate. Ma se, pensando di spiazzarmi, stava al gioco, io gli proponevo con buffa serietà le bare più assurde: “…vanno dal modello supereconomico consistente in quattro maniglie da avvitare direttamente nel cadavere, fino all’ultimo modello extralusso ‘zeronecrofori’ con aria condizionata, musica stereo e spostamento overcraft computerizzato. E poi una bara non deve per forza servire solo alla traslazione delle salme. Messa in anticamera è un bellissimo portafiori. In ufficio, con apposite serrature, una cassaforte originale. Ho anche la bara-garçonnière, matrimoniale, con angolo-bar e buco laterale ad uso dei voyeurs. Agli sportivi, infine, consiglio la bara a vela, per indimenticabili week-end sul lago…”. Capite, adesso, la telefonata da Padova? Bei tempi…

