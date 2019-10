LA BARBERIA-ANCHE TORINO HA IL SUO MAESTRO MARCO ARTESI

Marco Artesi ha una missione: rendere l’esperienza dal barbiere indimenticabile. Un mestiere antico eppure molto moderno, con la rinascita delle Barberie che in realtà è una passione per lui da una vita. C’è la sua Barberia, in corso Maroncelli 26/A a Torino, ma ci sono anche i corsi che tiene come tutor formando professionisti insieme al team Barber College.

La Barberia è il suo regno. Qui insieme al suo staff Marco si occupa di realizzare e personalizzare un look a 360 gradi per ciò che riguarda barba e capelli. Nella sua Barberia puoi trovare la Sua Linea di prodotti che porta il suo nome, acquistabile anche online, che serve ad esaltare al massimo lo stile dei sui clienti

L’arredamento del locale è vintage, a quasi tutti pezzi originali degli anni ’60 e ’70, comprese le poltrone da barbiere e le sedie per l’attesa. Lui si racconta con passione: «Non ho mai tradito la mia vocazione originaria e propri per questo ho clienti che arrivano da ogni parte del nord Italia per essere serviti».

Ma non è tutto perché il 21 ottobre ci sarà un appuntamento speciale: la ‘Cena dei Barbuti’ diventato ormai un evento a livello nazionale (prenotazione obbligatoria chiamando in Barberia).

A novembre invece Marco parteciperà all’evento benefico ‘Un baffo per la ricerca‘ in collaborazione con l’Ospedale Molinette di Torino

La Barberia è aperta dal martedì al sabato con orario 9-19, esclusivamente su appuntamento. Contatti: 011-6637731.