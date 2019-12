LA BARBERIA – MARCO ARTESI- IL NATALE DA MARCO ARTESI BARBIERE

A corto di spunti per i regali di Natale? Nessun problema, ci pensa Marco Artesi con la sua Barberia di corso Maroncelli 26/A a Torino. L’idea vincente per le prossime feste è quella di donare benessere, per farsi apprezzare. In Barberia infatti si possono trovare confezioni regalo davvero uniche, speciali. Come i kit “ATTIMI” in confezioni sotto i 100 ml e quindi perfetti per chi viaggia. In oltre è arrivata la nuova fragranza, OPERA, troverai anche coupon personalizzabili per trattamenti di bellezza della barba e dei capelli indimenticabili, chiedi e scopri i trattamenti DELUXE e GOLD.

Tutti servizi che Marco Artesi e il suo staff propongono quotidianamente, perché l’arte è quella antica ma rivista in chiave moderna. Marco è un vero professionista del settore e lo dimostrano la fedeltà dei clienti ma anche i corsi seguiti come tutor, con la formazione di professionisti insieme al team Barber College.

La Barberia è aperta dal martedì al sabato con orario 9-19, esclusivamente su appuntamento. Le aperture straordinarie in occasione del Natale sono domenica 22, lunedì 23 e lunedì 30 dicembre 2019.

Per maggiori informazioni: 011.6637731.