La barista si ribella ai divieti e scatena la rivolta in strada

Quello che doveva essere un normale controllo dei carabinieri si è trasformato in una sorta di rivolta. È successo in via Volpiano a Borgaro, davanti al bar della Bocciofila Borgarese, struttura comunale in gestione a privati.

Tensione figlia del periodo: i Dpcm del Governo stanno portando all’esasperazione i commercianti e in particolare chi lavora nei bar e nei e ristoranti, quelli più esposti al rischio contagio e di conseguenza a chiusure e divieti. Tensione che è sfociata in una aggressione ai carabinieri costata la denuncia a una donna – la madre della gestrice del bar – per resistenza, oltraggio e minacce a pubblico ufficiale. Mentre le posizioni di altre persone che hanno partecipato allo scontro ora sono al vaglio dei militari.

Tutto ha inizio attorno alle 18.30 di domenica, quando i carabinieri della stazione di Caselle compiono un controllo per la verifica delle normative anti Covid.

