La Baviera? E’ nel cuore del Valentino

Non sarà proprio come il Theresienwiese di Monaco, certo è che al Valentino, dal 3 al 13 ottobre prossimi, si respirerà aria bavarese. Grazie alla quarta edizione dell’Oktoberfest Torino che per la prima volta lascerà il tetto dell’Oval Lingotto per il cielo aperto del parco immerso nel cuore della città e che con questa iniziativa si vuole cercare di esaltare in tutte le sue potenzialità. Una sorta di riscatto dopo l’abbandono, forzato o non che fosse, del Salone dell’Auto che ha preferito andarsene a Milano, e che vuole essere una grande festa per tutti i torinesi nata sulla scia delle iniziative “riprendiamoci il Valentino”.

