La Befana vien di notte… Con un sacco di iniziative

La Befana, si sa, “vien di notte”, ma domenica sarà molto attiva anche di giorno. Organizzerà giochi al mattino in piazza Castello e spettacoli serali a teatro, si calerà dall’alto di un’autoscala nel pomeriggio a Torino Esposizioni sarà nei parchi, nei musei, nei centri commerciali e, dal momento che la sua festa coincide con la prima domenica del mese, nella sua calza porterà in dono agli adulti l’ingresso gratuito nei Musei Reali, a Palazzo Carignano e a Villa della Regina.

Ecco, dunque, come Torino si prepara a festeggiare la simpatica vecchietta. Per gli sportivi l’appuntamento è alle 10 del mattino del 6 gennaio in piazza Castello con le Olimpiadi della Befana. Sette prove per vincere l’ambita Scopa d’Oro gareggiando con un dress code d’ordinanza: il vestito da Befana e, naturalmente, una scopa. Attesissima come sempre dai bambini alle 15 la Befana/vigile del fuoco che scenderà dal cielo, o meglio da un’autoscala, sul piazzale interno al 5° Padiglione di Torino Esposizioni dove è allestito il luna park “Natale in giostra”. Gadget e caramelle a volontà per tutti. Dolcetti e acrobazie sul ghiaccio con “Befane on ice” al 45° Nord di Moncalieri dalle 14,30 alle 19,30 mentre al parco della Mandria si potrà vivere una “Befana experience” tra racconti animati, curiose sfilate di moda e gustose merende. Un gianduiotto gigante da 5 chili sarà offerto domenica a partire dalle 14,30 al Caffé al Bicerin in piazza della Consolata per onorare una vecchia tradizione a chiusura delle festività natalizie.

Una domenica tra magia e spettacolo quella alle Ogr, dove la Befana dell’Avis accoglierà i donatori nel suo magico villaggio e festeggerà con spettacoli, laboratori creativi, animazione. Sempre riservato ai donatori il “Vertigo Christmas Show” delle 10,30 a Grugliasco in via Tiziano Lanza 31. Al Museo del Cinema domenica alle 16,30 in programma il laboratorio di effetti speciali “È arrivata la Befana”, quasi in contemporanea (alle 16) alla Pinacoteca Agnelli il laboratorio “Una befana vola sulla città”.

Magie a teatro alle 21 con “The magic brothers”, il nuovo show di Luca Bono e Francesco Scimemi alla Casa Teatro Ragazzi. Sempre a proposito di spettacoli, al Teatro Nuovo va in scena il musical “La spada nella roccia” e allo Spazio Flic “Da Lola”. Divertimento assicurato a Le Music Hall con il varietà di “Spikisi”, al Café Muller con il “Muller Kabaret” e al Teatro Le Serre di Grugliasco con il “Vertigo Christmas Show”. Befana in musica nella Cappella dei Mercanti con il concerto “Belle nuit” a cura dell’associazione Musicaviva (ore 17).

E sabato notte tutti a ballare con il “Befana party” al Different Club di corso Vittorio Emanuele II 21, dove è stato organizzato un vero veglione che partirà alle 21 con l’apericena per continuare con la musica da ballare in tre sale diverse con musica commerciale, house e latino americano (le donne non pagano dalle 23,45 info al 345.5924860).