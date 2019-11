La beffa dei cantieri eterni. Niente sgravi per i negozi

Il cantiere eterno durerà ancora un mese. E non arriveranno nemmeno gli sgravi fiscali. Via Arsenale, via San Quintino, corso Matteotti e non solo, tutte strade del centro interessate fin da agosto da una serie di ingombranti lavori, che vanno dal rifacimento delle reti idriche – nuova rete dell’acquedotto con annessa sostituzione del canale fognario, per un totale di 1,1 milioni – più il rinnovo dei binari. Operazioni complesse di Smat e Gtt che, a causa del loro protrarsi, in questi mesi hanno fatto storcere il naso ai commercianti. I quali, per loro sfortuna, dovranno sopportare ancora per un po’ transenne e scavi, perché se i lavori Smat si sono conclusi l’11 ottobre, quelli di Gtt vanno avanti. «Ipotizziamo la riapertura completa di via Arsenale tra l’8 e il 15 dicembre», fanno sapere da Gtt. Cioè un mese in più rispetto a quanto previsto visto che l’ultima, ennesima deadline era stata fissata proprio per questi giorni.

Alcuni negozianti di zona, a parziale risarcimento per i disagi subìti, hanno chiesto al Comune gli sgravi fiscali. Ma per ora non arriverà niente. Il regolamento Cosap, infatti, non ammette deroghe. «Abbiamo domandato agli uffici del Bilancio l’opportunità di concedere gli sgravi – spiega l’assessore al Commercio, Alberto Sacco – ma dato che i lavori non si sono protratti oltre i sei mesi canonici, ad oggi non ci sono possibilità». Dunque a meno di nuovi ritardi, i commercianti dovranno mettersi il cuore in pace. In Sala Rossa non tutti la prendono bene. Per Maria Grazia Grippo, consigliera Pd che il 16 settembre scorso aveva presentato un’interpellanza sul tema, i presupposti per concedere le agevolazioni c’erano tutti. «Il disagio logistico e di conseguenza economico è stato forte – afferma Grippo – e chi ha un’attività andrebbe quantomeno risarcito. Soprattutto perché l’operazione di comunicazione nei confronti di commercianti e residenti è stata condotta in maniera sbagliata, visto che il materiale informativo è comparso in strada circa venti giorni dopo l’inizio dei lavori. Senza dimenticare poi che l’area è anche interessata dalla Ztl».

A provocare il ritardo maggiore nei cantieri è stata, intorno a Ferragosto, la presenza di condotte dell’Italgas fuori norma. Corso Matteotti è stato liberato a metà ottobre dopo una prima riapertura parziale fatta il 25 settembre, mentre al momento la chiusura al traffico di via Arsenale prosegue da corso Matteotti fino a via Alfieri. Ma il cantiere ha ripercussioni anche sulla linea 4, la più utilizzata dai pendolari. La deviazione di percorso in direzione strada del Drosso va avanti dal mese di agosto e proseguirà ancora, fino alla fine dei lavori. L’estate è finita da un pezzo, ma il cantiere-trappola del centro è ancora lì e non se ne vuole andare.