La beffa della carovana rom: altro camping nell’ex Dazio

Roulotte e auto di grossa cilindrata, vestiti stesi e un piazzale in balia del degrado e dell’abbandono. L’ex Dazio di corso Vercelli torna campeggio per i nomadi. Una zona franca che da sei anni toglie il sonno ai residenti. Alla faccia della riqualificazione promessa dal Comune e da quei panettoni chiesti dalla Circoscrizione 6 appena un anno fa. «Finchè si continuerà a ignorare quel problema – spiega la presidente, Carlotta Salerno – l’area del Dazio continuerà a essere presa d’assalto».

L’ennesimo camping abusivo arriva a pochi giorni di distanza dalla protesta delle famiglie delle case popolari di corso Cincinnato, che hanno chiesto e ottenuto lo sgombero di alcuni nomadi parcheggiati nel cortile delle loro abitazioni. «Da tre giorni – rivelano nel Rebaudengo – abbiamo a che fare con alcuni camper. Ormai è sempre la solita storia». Nel mirino finiscono tutti quei luoghi delicati, magari in attesa di una riqualificazione, che puntualmente vengono presi di mira dalle roulotte e dai camper. Come in via Monteverdi, davanti agli ex uffici postali, dove il provvedimento che ha portato all’installazione di sbarre e new jersey è solo più un ricordo, a causa degli atti vandalici che hanno reso vano l’intervento messo in atto dalla Città.

Non va meglio nella vecchia area del Dazio, a cavallo tra i corsi Giulio Cesare e Vercelli. Sempre preda di continui insediamenti di camminanti. «Nelle ultime 48 ore – racconta Antonio, un residente – ci siamo trovati una decina di mezzi nel piazzale. Non potevamo nemmeno più transitare lì in mezzo senza essere circondati da qualche ragazzino». Il quartiere ha minacciato più volte di presentare un esposto di protesta contro il via vai delle carovane che ad ogni partenza lasciano in dono montagne di rifiuti e atti vandalici. Un pensiero condiviso anche dalla Sei. «Basta con le zone franche. Secondo noi – continua Salerno – un mix tra panettoni e sbarre, imitatrici di altezza, potrebbe risolvere sia il problema dell’ex Dazio».