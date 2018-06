La bella Francesca nel cuore di Vale

Rideva come nei suoi giorni belli, Valentino Rossi alla fine del Gran Premio d’Italia al Mugello domenica pomeriggio. Rideva certo per quel terzo posto finale ad un passo da Dovizioso che lo mantiene nelle parti alte della classifica generale, per aver fatto contente le decine di migliaia di suoi tifosi accorsi sulla pista toscana ma anche perché per la prima volta ad assisterlo nei box c’era la sua nuova fidanzata, Francesca Sofia Novello.

Lei è quella che dovrebbe fargli dimenticare definitivamente la lunga storia con Linda Morselli, oggi compagna di un altro pilota come Fernando Alonso e prossimamente protagonista anche su Raidue come concorrente nella nuova edizione di “Pechino Express” insieme alla figlia di Ambrogio Fogar, Rachele. Si sono lasciati più due anni fa e da allora Valentino è sempre risultato single anche se a turno gli sono state appiccicate addosso diverse storie.

Oggi però non è più così, anche se in realtà la relazione è in piedi già da qualche mese. I beninformati infatti avevano notato la presenza dell’affascinante Francesca già prima di Natale nel Ranch di Tavullia che è la casa di Rossi quando sta stabilmente in Italia, ma i due avevano fatto la massima attenzione per non farsi mai beccare dai paparazzi. La settimana scorsa però, al momento giusto, il settimanale “Chi” ha pubblicato le immagini dei loro baci infuocati in una pizzeria di Pesaro e nelle ultime ore un’altra rivista, “Oggi” ha rilanciato con un ampio servizio fotografico scattato a Ibiza, dove la ragazza era impegnata in uno shooting fotografico.

Perché Francesca Sofia nella vita di tutti i giorni fa la modella, oltre che la studentessa di Giurisprudenza alla Statale di Milano, ma nel recente passato le è capitato anche di lavorare come “ombrellina” prima dei Gran Premi e moto probabilmente è così che ha conosciuto il suo attuale compagno. Fisicamente, ma anche nel volto, ricorda abbastanza Linda ma soprattutto per molti è identica a Brooke Shields che oggi ormai ha la sua età ma negli anni ’80 è stata un sex symbol per il pubblico di tutto il mondo.

Aveva già seguito Valentino a Jerez de la Frontera un mesetto fa, ma era rimasta defilata. Nel weekend del Mugello invece la sua presenza ai box si è fatta notare: gambe chilometriche ben evidenziate da un paio di shorts in jeans e grande sorriso, ha fatto il tifo per il suo campione anche se ha cercato di rimanere discosta per lasciare tutta la scena a lui. Sogna di diventare attrice, tanto che frequenta seminari di recitazione a Roma, ma soprattutto da oggi è ufficialmente la donna del “Dottore”.