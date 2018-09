La bellezza restituita

Oltre ventuno anni fa c’eravamo tutti, davanti a Palazzo Reale, a osservare con orrore le fiamme che distruggevano la cappella del Guarini, che lambivano la scrigno che custodiva la Sindone, idealmente eravamo tutti lì. A trepidare quando il pompiere Mario Trematore uscì con quello scrigno sulla spalla, il viso annerito dal fumo, la scure con cui aveva infranto la teca ancora in mano. E tutti attorno parevano voler toccare, sporgersi per aiutare, dare una mano a sorreggere quel carico e portarlo in salvo. E oggi, allo stesso modo, ci ritroveremo tutti a guardare il capolavoro ritrovato, ricostruito. Che risplende nel cielo grazie al nuovo gioco di luci, luci che cancellano l’incubo lontano del fuoco devastatore. Sono bagliori diversi, al di sopra della città. Torino ritrova così uno dei suoi simboli, un patrimonio di tutti i cittadini, come sempre dovrebbe essere la bellezza, senza che qualcuno debba mai darla per scontata. È stato un lavoro immane ricostruire tutto, ricreare fedelmente ciò che il genio di Guarini realizzò. Oggi scopriremo nei dettagli cosa è stato fatto. E potremo pensare a una sorta di simbolo, di buon auspicio per una città che ha bisogno di speranza. Le città non sono solo organismi amministrativi, agglomerati di case e fabbriche, alternanza di strade e parchi: le città sono i loro cittadini, sono la loro storia, l’operosità e la fatica, le lacrime e le risate. Per questo certi momenti drammatici restano scolpiti nella memoria, per questo certi ritorni alla luce sono visti come rinascite. Una città siamo tutti noi, dagli amministratori agli elettori. Tutti uniti da un discorso di diritti e di doveri. Non è una cosa da poco.