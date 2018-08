La bimba fa la pipì per strada. L’albergatore bastona il papà

Nell’era dei social, il turista non si limita soltanto a pernottare in un albergo, ma lo recensisce, con tanto di foto. Normalmente vengono immortalate le stanze e le colazioni, raramente capita che sia fotografato il proprietario, specie se brandisce un bastone con fare minaccioso. A pubblicare l’istantanea è stata una turista del Sud Africa, che ha deciso di recensire un hotel di Aosta. In pratica, la donna afferma che suo marito è stato preso a bastonate dal proprietario dell’hotel mentre cercava un bagno per la figlia di sette anni.

Giornata nera, per Audrey G. e suo marito: il 18 agosto sul Gran San Bernardo la loro auto si era fermata e hanno dovuto attendere il soccorso stradale, giunto dopo ben dieci ore di attesa. «Abbiamo chiesto all’hotel se nostra figlia potesse usare il bagno visto che era disperata – ha scritto Audrey sul popolare portale Tripadvisor -. L’albergatore ha rifiutato e ha detto che non eravamo ospiti. Mia figlia stava per bagnarsi e mio marito l’ha portata nel posto che ha trovato più lontano dall’albergo per fare i bisogni. L’uomo si è presentato con un bastone e ha picchiato mio marito sulla schiena causandogli un grave infortunio».

CONTINUA A LEGGERE IL GIORNALE IN EDICOLA OGGI