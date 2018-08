La “bocciofila dei cittadini” spalanca le porte ai giovani

Attirare i giovani nell’area bocce di piazza Risorgimento con corsi di chitarra, mostre d’arte, laboratori gastronomici e spazi lettura. È un’idea di certo originale quella di Pierfelice Massucco, uno dei pensionati che gestisce la bocciofila da circa due anni. «Abbiamo pensato – spiega Massucco – di dare un taglio diverso rispetto alla bocciofila tradizionale; non sarebbe infatti giustificabile uno spazio così esteso solo per pochi anziani che ancora giocano a bocce e ancor meno per quelli che si trovano un paio d’ore al giorno per una partita di scopa». Ecco quindi l’idea di trasformare l’area bocce in un luogo di socializzazione aperto anche ai tanti ragazzi che frequentano la piazza. «Le idee sono parecchie – fa presente Massucco – si potrebbero organizzare esposizioni di dipinti all’aperto in collaborazione col Mau, il locale potrebbe ospitare una piccola scuola di chitarra per andare incontro alle esigenze dei più giovani, e ancora: lezioni di cucina, riunioni conviviali, e spazi destinati alla lettura». I pensionati da tempo chiedono il trasferimento delle due cabine telefoniche adibite a book-crossing all’interno dell’area bocce. «In questo modo – spiegano – si eviterebbero i continui furti di libri». L’intento finale è comunque uno solo: «creare un polo attrattivo capace di coinvolgere il maggior numero possibile di cittadini» sottolineano i gestori che da più di due anni chiedono al Comune la firma del “patto dei beni comuni”: «Il documento che ci consentirebbe di utilizzare legalmente le utenze e ci tutelerebbe in caso di infortunio». «Qui ci sono tanti lavori da fare – spiega ancora Massucco – dalla cura del verde alle manutenzioni quotidiane della struttura, e di certo senza il patto mancano gli strumenti per poter avviare questa piccola rivoluzione sociale rivolta alla cittadinanza che le aree pubbliche devono e possono offrire».