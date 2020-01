La bocciofila è troppo piccola: «La metà dei soci resta fuori»

Un circolo che raggruppa tutti gli anziani di zona. Arrivano al mattino, di buon’ora. Un caffè e poi via a giocare alle carte, o a bocce quando fa bel tempo. Anche ieri, giorno della Befana, c’era il pienone. «Se non ci fosse la bocciofila, molta gente qui non saprebbe che fare», sintetizza Giuseppe Mauro, il presidente. Per questo, da due anni e mezzo l’unico desiderio del “Gruppo amici delle bocce”, in via Scotellaro, è un’espansione. Piccola, s’intende, ma sufficiente a creare spazio per tutti i soci, oggi settantuno.

Il presidente riassume ciò che capita al pomeriggio. «È il momento più critico della giornata. Noi possiamo ospitare non più di 20-25 persone, ma ne arrivano molte di più. E dover lasciare la gente fuori è l’ultima cosa che voglio». Richieste a Comune e Circoscrizione ne sono state avanzate eccome. Finora, però, nessun accoglimento. È il paradosso odierno delle bocce. Le società chiudono per mancanza di adesioni, e quelle aperte che vogliono crescere non possono farlo perché servono i soldi e le richieste si perdono nel tempo. Un peccato, perché quella di via Scotellaro è davvero una bella realtà. La bocciofila è nata nella seconda metà degli anni ’70 quando Rebaudengo era un quartiere giovanissimo e abitato per la quasi totalità dai dipendenti della Fiat. Fu l’allora sindaco Diego Novelli a dare ai soci la possibilità di avere un posto dove poter giocare alle bocce e trascorrere i pomeriggi in compagnia. Poi ecco arrivare il prefabbricato, grande poco meno di 50 metri quadri.

Negli anni il “Gruppo amici delle bocce” è sopravvissuto a tutto, persino ai furti. L’ultimo tentato a maggio col danneggiamento di una porta. «Siamo all’estrema periferia Nord della città – afferma Mauro. Qui in zona non c’è molto e piuttosto che vedere la gente di una certa età in giro per strada, preferiamo accoglierla in bocciofila. Non chiediamo soldi, il tetto l’abbiamo rifatto di recente a spese nostre. Vogliamo solo dare spazio a tutti. Spero che prima o poi questo desiderio, che di fatto è più un bisogno, venga esaudito».