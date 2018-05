La bomba al Lingotto, più di 2mila evacuati: ecco la “zona rossa”

Le operazioni potrebbero terminare alle 15.30. Per chi arriva in treno metropolitana gratuita

Una domenica di passione per oltre 2mila torinesi e non solo, dal momento che la bomba ha fatto già saltare la giornata ecologica programmata da Palazzo Civico ma non le iniziative a tema ambientale come “1000 alberi per Torino” e “Waste Mob 2018”, costringendo anche alla chiusura del corridoio aereo.

Il Comune di Torino ha pubblicato, ieri, l’ordinanza con cui detta le regole di sicurezza affinché gli artificieri del 32esimo reggimento del Genio Guastatori possano disinnescare e rimuovere l’ordigno bellico, contenente 200 chilogrammi di esplosivo, rinvenuto all’interno dell’area parcheggio di Eataly, attorno cui sono state delimitate una “zona rossa” e una “zona gialla”.

In entrambe le aree è stato ordinato lo sgombero dei residenti dalle proprie case e la chiusura delle attività commerciali e produttive, oltre che l’interruzione dei segnali di telefonia mobile.

