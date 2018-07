La Borsa sprofonda Fca in calo del 15% Bruciati 3,6 miliardi

Giornata davvero pesante in Borsa, per Fca, iniziata con un forte calo a Piazza Affari e conclusa con un -15,5%, facendo raggiungere al gruppo il livello più basso da ottobre del 2017.

Piazza Affari si era aperta con un calo globale dello 0,2 per cento, considerato anche abbastanza fisiologico dopo la discesa di lunedì e il rimbalzo del giorno successivo. Alla notizia della morte di Marchionne, e prima che iniziasse la conference call di Manley, i titoli della galassia Agnelli (anche Exor) hanno cominciato una discesa che è stata fermata con la sospensione per «eccesso di volatilità». Le vendite erano cominciate non appena si era appreso che, nella presentazione dei conti trimestrali, Fca aveva rivisto al ribasso le stime per la chiusura del 2018.

