LA BOTTEGA DEL SORDO-ANCHE I NON UDENTI POSSONO SENTIRE I PROPRI SMARTPHONE

La Bottega del Sordo, in via Nicola Fabrizi, zona Parella, è esattamente ciò che recita il suo nome. Ossia un negozio in cui tutti posso tornare a “sentire” i propri cellulari, il telefono di casa, la televisione e quant’altro grazie alle tante tecnologie all’avanguardia messe a disposizione dal signor Oliveri. Nessuno deve provare la triste sensazione di sentirsi isolato in questa società, anche di fronte a un problema grave come la sordità esistono molte soluzioni. Qui si trova tutto ciò che occorre per aiutare i non udenti. E quindi ecco: amplificatori, segnalatori luminosi, dispositivi per cellulari, telefoni amplificati, sveglie lampeggianti, sveglie a vibrazione e avvisatori luminosi per chiamata. Gli apparecchi meccanici vengono realizzati direttamente in sede. La Bottega del Sordo è anche una indispensabile officina di smartphone, tablet e pc, cordless e telefoni di rete fissa di tutte le marche che possono essere riparati sia nella parte hardware che software. Tra i servizi più richiesti: rimozione virus e malware di ogni genere, formattazione, sostituzione del display rotto, potenziamento del pc e recupero dati. Ogni operazione di vendita avviene attraverso una consulenza tecnica e preventivi gratuiti personalizzati. I tempi degli interventi, effettuati con esperienza e cortesia dal signor Oliveri, e dai suoi collaboratori, variano a seconda della complessità del lavoro da eseguire.

La Bottega del Sordo, via Nicola Fabrizi 64/A, Torino

011.745869

Orario 9-13; 15-19 (lunedì e domenica chiuso)

labottegadelsordo.com