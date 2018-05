LA BUONA NOTIZIA. Embraco, l’annuncio di Calenda: “Salvi i posti dei lavoratori”

Buone notizie per i lavori Embraco. Il ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda ha così parlato sul futuro dello stabilimento di Riva di Chieri. “Oggi sono stati presentati ai sindacati i progetti delle due aziende, che investiranno. Saranno ripresi tutti i lavoratori, che avranno gli stessi diritti e le medesime retribuzioni, senza supporto di denaro pubblico”.

Saranno quindi riassorbiti i 430 lavoratori dalle due aziende in gioco: una joint venture israelo-cinese che vorrebbe produrre robot per la pulizia dei pannelli fotovoltaici e filtri per l’acqua e la torinese la Astelav, che si occupa di rigenerazione di frigoriferi usati

Infine Calenda ha poi aggiunto. “Le parti si vedranno venerdì all’Unione Industriali di Torino, per capire il dettaglio del passaggio è un’operazione buona ed andata a buon fine. Poi è ovvio che bisognerà stare molto attenti e vedere che le cose funzionino come sono state presentate”.