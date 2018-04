La buona scuola ha messo i denti

Il rapporto mamma-insegnante funzionava così, inutile cercare giustificazioni o scappatoie. Peggio ancora la bugia dell’ulti- mo minuto: le mani affusolate di mia madre facevano immediatamente giustizia.

Allora era così, c’era fiducia cieca negli insegnante e i genitori facevano il loro lavoro di educatori e di custodi di insegnamenti antichi. Dove l’allievo, quando sbaglia, busca.

Ora la cronaca ci dice che viviamo in un mondo alla rovescia, dove il prof è colpevole senza diritto d’appello e il pargolo, anche se cresciutello, la vittima predestinata.

Altro che diario! C’è il telefonino per avvisare padri violente e madri manesche del torto subito. E scatta la vendetta pare addirittura con picchiatori al seguito.

Capita a Torino, all’istituto Russel Moro delle Vallette, dove l’insegnante di informatica ha avuto il torto di lasciar fuori uno studente abitualmente ritardatario.

Apriti cielo, il ragazzotto impugna il cellulare e avverte il papà protettivo. E, per onestà di cronaca, pure pregiudicato. «Stai tranquillo ci penso io». Il resto è cronaca di un pestaggio da malavita con due picchiatori e il prof all’ospedale.

La buona scuola di renziana memo- ria ha messo i denti, il pover’uomo dall’ospedale si chiede «dove andremo a finire» e i picchiatori sono in fuga. Che dire? Concetto breve: speriamo che qualcuno vada in galera. Non il prof ovviamente