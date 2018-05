La burocrazia ferma il funerale: seppellito a 4 mesi dalla morte

Alberto Vellano è morto la notte di Capodanno, intossicato dal monossido di carbonio. Poi è rimasto in una cella frigorifera fino a ieri mattina, quando finalmente si è potuto celebrare il funerale. Accanto a lui c’era la moglie Patrizia Biamonti, mancata il 30 aprile dopo essere rimasta in coma per lo stesso motivo: i due si sono riuniti nella parrocchia di Cambiano, prima di essere trasportati al tempio crematorio di Piscina.

Si è conclusa così una tragedia in cui i protagonisti sono rimasti sospesi per quattro mesi a causa di divergenze familiari e burocrazia. La coppia abitava in via Onorio Mosso 2 bis a Cambiano ma possedeva un alloggio di via Montecarlo 28 a Mortola, frazione di Ventimiglia. I due avevano deciso di trascorrere lì le vacanze di Natale ma il 1° gennaio sono stati trovati sul loro letto dai soccorritori: lui era morto, lei in coma.

Gli inquirenti hanno aperto un’inchiesta, che ha appurato come i due siano stati intossicati a causa di un malfunzionamento della caldaia, che ha riempito la casa di monossido di carbonio. Dopo l’autopsia sul corpo del papà, le figlie Francesca e Carlotta avrebbero voluto farlo cremare: «La legge stabilisce che, in mancanza di disposizioni scritte, la decisione spetti al parente più stretto». Cioè alla moglie, che era in coma e non poteva esprimersi. Quindi bisognava nominare un tutore legale: purtroppo le figlie non si sono messe d’accordo su chi dovesse ricoprire quel ruolo, così il Tribunale di Torino ha deciso di nominare un professionista esterno alla famiglia. Quando? Il 19 aprile, dopo che Vellano è rimasto quattro mesi in una cella frigorifera, nell’obitorio dell’ospedale di Sanremo.

Poi, quando era ora di autorizzare la cremazione, la moglie Patrizia è mancata agli Anni Azzurri di Genola (Cuneo). Così le figlie hanno potuto disporre la sorte di entrambi i genitori: «Almeno c’è il finale romantico – si consola Francesca – Si sono sposati giovanissimi, sono stati 50 anni insieme e adesso si riuniscono: credo che questi quattro mesi siano stati il loro periodo di separazione più lungo».

La figlia sperava che si potesse accorciare: «Per quattro mesi è mancato il buon senso e soprattutto non è stata rispettata la volontà della mamma, che avrebbe voluto essere accompagnata alla morte».