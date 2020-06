La burocrazia torna utile…

Questa è una storia, vera purtroppo, di inghippi e ritardi di Stato. Anzi dei ministeri. La storia dell’odiata Torino Lione, tratta ad alta velocità, meglio conosciuta come Tav. Inghippi, ritardi e burocrazia complici nel procrastinare con procedure farraginose, l’avvio dei cantieri di lavoro per centinaia di milioni di euro. Dunque non sarebbe casuale – questo pare lasciare intendere il sindacato Fillea Cgil – che per rifare la strada tra Giaglione e Chiomonte, che è un’opera correlata al cantiere primario, ci siano voluti 6 mesi per ottenere l’autorizzazione (a fronte dei 45 giorni canonici), 13 per l’autoporto di Susa, 16 per lo svincolo che dalla A32 consentirà di raggiungere la base della galleria senza appesantire la circolazione ordinaria. Tempi biblici nonostante le rassicurazioni del premier Conte che potrebbero giustificarsi solo con l’attendismo dei Cinque Stelle da sempre contrari all’opera e che adesso non agevolano certo ciò che non hanno potuto cancellare. Lo fa capire anche Telt, la stazione appaltante, specificando che mentre in Francia sono operativi cinque cantieri, qui si lavoricchia quando non si fa solo assistenza alle forze dell’ordine che presidiano il cantiere-fortino. E non è finita: mentre si dovrebbe già lavorare alle nicchie di collegamento tra la galleria della Maddalena e quella utile al passaggio dei treni, il via libera alla cantierizzazione non arriva. E potrebbe slittare di mesi e mesi. Quanto basta per giustificare allarmi motivati sulla realizzazione dell’intera opera che potrebbe procedere grazie ai finanziamenti europei, dare lavoro e soprattutto rispettare gli accordi bilaterali con la Francia, mentre è ferma, congelata dai tempi biblici per le autorizzazioni. Si ha un bel dire di introdurre nuove regole più agili, quando a qualcuno fa comodo mantenere lo status quo…

