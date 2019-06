La calda estate delle anagrafi: ad agosto saranno dimezzate

Anche quest’anno, come da copione, l’estate porterà in dote il dimezzamento delle anagrafi causato dalla solita, e ormai cronica, mancanza di personale. Ben sette su tredici (o quindici contando le lungodegenti corso Spezia e corso Moncalieri) resteranno chiuse nei mesi caldi o, in alternativa, a mezzo servizio. Per il dispiacere dei residenti, costretti a prendere il bus e a cercare un’altra sede aperta. Esponendosi anche a lunghe code e al caldo torrido. Un rischio che molti avrebbero evitato, proprio ora che c’è da fare i conti con i rinnovi dei documenti.

Ma andiamo per ordine: l’anagrafe centrale di via della Consolata resterà aperta sia a luglio sia ad agosto. Dal lunedì al venerdì. Ma la musica cambia spostandoci nelle periferie. La sede di via Guido Reni resterà aperta, eccezion fatta per il periodo 12-14 agosto dove sarà attiva solo per utenti prenotati e certificazioni. Chiusa il 16 agosto. La sede di strada comunale Mirafiori 7 starà aperta a singhiozzo: (1-9 agosto aperta solo per utenti prenotati e certificazioni, 12-16 agosto chiusa, 19 agosto-6 settembre aperta solo per utenti prenotati e certificazioni). Per chi viaggia in auto un problema di poco conto, per chi utilizza i mezzi la situazione si complica.

Stessa situazione anche in circoscrizione Tre. Da una parte abbiamo l’anagrafe di via de Sanctis 12 che “gestisce” i residenti dei quartieri Pozzo Strada e Aeronautica. E che è chiusa da un anno. L’alternativa, dunque, è la sede di corso Racconigi 94 nel quartiere San Paolo. Spostandoci verso la circoscrizione Quattro abbiamo l’unica sede di via Carrera 81, in Parella. Sempre aperta con un solo mese di chiusura: agosto. Disagi anche in zona Vallette e Lucento. Sì perchè l’anagrafe di piazza Montale, come di consueto, tirerà giù le serrande nel periodo più caldo con l’obiettivo di riaprire a settembre. La soluzione B è via Stradella, dove hanno sede gli uffici del centro civico.

Un altro dramma estivo è quello di piazza Astengo 7, a Falchera. Da lunedì, infatti, scatterà la consueta chiusura. E le polemiche, con i cittadini che si vedono costretti a recarsi fino in via Leoncavallo, in Barriera di Milano. Gli uffici di corso Vercelli 15 (circoscrizione Sette) andranno in vacanza solo per un breve periodo ma resteranno aperti dal primo luglio solo su prenotazione. In circoscrizione Otto l’anagrafe di corso Corsica 55 rimarrà chiusa dall’8 al 26 luglio per motivi organizzativi. Il centro sarà in grado di garantire solo l’accesso agli utenti che hanno pratiche in prenotazione. Out, ormai da tempo, gli uffici di corso Spezia e corso Moncalieri, destinati a non riaprire mai più.