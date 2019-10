La caldaia è rotta da giugno: la materna rimane al freddo

La scuola materna del Gallo Praile ha solo otto anni ma ha problemi sin dai primissimi mesi di vita. Infiltrazioni, impermeabilizzazioni, problemi strutturali. In questi anni di lavori e di proteste se ne contano davvero tante. Alla pari di una causa intentata dal Comune con i costruttori, per ottenere un risarcimento. A distanza di otto anni – dieci se si conta il periodo di realizzazione – i genitori continuano a protestare. Questa volta per la caldaia, che risulta fuori uso «dal mese di giugno, quando è scoppiata in occasione della festa di fine anno», spiega una rappresentanza di genitori del plesso scolastico di via Pretegiani.

E ora, visto l’avvicinarsi del mese di novembre e, di riflesso, dei periodi più freddi dell’anno scolastico, i genitori vogliono avere delle certezze sulla caldaia. Anche perché i bambini in questi giorni sono stati costretti a mangiare o in classe o nel corridoio, visto che la mensa non era sufficientemente calda per ospitarli.

«Ma ci sono anche infiltrazioni dappertutto. Non c’è zona della scuola dove non vi siano transenne, illuminazione staccata per evitare che l’acqua crei un cortocircuito. Appena piove l’acqua cade e c’è bisogno di mettere bacinelle e secchi. Questa scuola ha pochi anni di vita. È una situazione paradossale», denunciano i genitori.

Dal Comune spiegano come «siano in atto interventi straordinari di manutenzione per il ripristino sia dell’impianto di riscaldamento sia della fornitura dell’acqua calda sanitaria, e che nel medio periodo è previsto il rifacimento del tetto» e di come, se fosse necessario, «per il protrarsi delle problematiche e delle disfunzioni tecniche, saranno adottati gli opportuni provvedimenti, compreso eventualmente il trasferimento dei servizi scolastici in altri plessi, individuati nella scuola dell’infanzia De Amicis e nel nido Andersen».