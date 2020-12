La Canavesana dice addio a Gtt: da gennaio gestita da Trenitalia

I pendolari della Canavesana diranno addio a ritardi e disagi? «Noi siamo ottimisti, il passaggio da Gtt a Trenitalia fa ben sperare. Ma ci aspettiamo fatti, non solo parole».

A parlare è Girolamo Fici, vicepresidente del Comitato pendolari della Sfm1, la linea che va da Chieri a Rivarolo. Dopo anni di disagi, ritardi, inefficienze e promesse non mantenute, Gtt passerà finalmente la mano a Trenitalia. Il cambio di gestione sarà ufficiale dal 1° gennaio, come anticipato in un incontro organizzato giovedì a Rivarolo: «È un passaggio epocale, abbiamo toccato il fondo e ora si può solo risalire», commenta Mauro Fava, presidente della Commissione Trasporti in Consiglio regionale.

Il direttore regionale di Trenitalia, Marco Della Monica, ha anticipato come sarà il servizio: 44 nuovi treni Pop e Jazz nei giorni feriali, 37 al sabato e 14 nei festivi, con una cadenza di 30 minuti nelle ore di punta e 60 nelle altre fasce. Gli orari saranno gli stessi di oggi e l’app di Trenitalia consentirà di sapere quanti posti siano ancora disponibili sui convogli. Riflette Fici: «Le spiegazioni sono state esaustive e positive: siamo convinti che il servizio sarà migliore di quello che abbiamo avuto negli ultimi due anni. Ci basta che i treni partano e arrivino davvero negli orari indicati».

Per ora si continuerà a viaggiare a 70 chilometri massimo in attesa del completamento del sistema automatico di controllo dei treni nella tratta Rivarolo-Settimo. Alberto Avetta, consigliere regionale del Pd, chiede di risolvere questo problema e non solo: «Bisognerà capire il destino dei dipendenti da Gtt a Trenitalia, dei meccanici che si occupano degli autobus e delle officine di Rivarolo. Poi vogliamo sapere la tempistica per l’elettrificazione della Rivarolo-Pont, il completamento del nodo di Settimo, i nuovi treni promessi».