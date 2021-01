La Canavesana dice addio a Gtt. Ma si parte subito con i rincari

I primi treni sono partiti all’alba di ieri: Gtt ha lasciato il posto a Trenitalia lungo la Sfm1, la linea Canavesana che va da Chieri a Rivarolo. In teoria il nuovo servizio sarà più efficiente, di certo è già più caro per chi compra biglietti singoli: l’anno scorso l’intera tratta costava 3,60 euro, ora è salita a 5,90.

E un viaggio da Rivarolo a Torino sale da 3,40 a 4,30: «Non ce l’aspettavamo e forse non è il miglior biglietto da visita per Trenitalia – commenta Girolamo Fici, vicepresidente del Comitato pendolari della Sfm1 – Però gli abbonamenti non saranno toccati e l’importante è che il servizio torni a funzionare». È quello che si augurano tutti i viaggiatori dopo anni di disagi, ritardi, inefficienze e impegni non mantenuti con Gtt.

CONTINUA A LEGGERE IL GIORNALE IN EDICOLA OGGI