La carica dei cittadini: «Ripuliamo il centro da degrado e incuria»

Strade sporche, con mozziconi di sigarette e cocci di bottiglia ovunque, muri imbrattati e angoli bui trasformati in vespasiani. Il centro di Torino è in pessimo stato, per questo residenti e commercianti hanno deciso di scendere in strada e pulirlo. Il conto alla rovescia è ufficialmente finito e domani il comitato “PuliAmo Torino” passerà dalle parole ai fatti. «Visto che questa amministrazione non è in grado di tener pulito il centro, ci penseremo noi», così avevano dichiarato gli organizzatori della manifestazione. Una cinquantina di persone che in queste due ultime settimane hanno trovato grande riscontro in città. Così, verosimilmente, a spazzare il salotto buono potrebbero esserci molte più persone.

La sede non sarà piazza San Carlo, come indicato in un primo tempo, ma in piazza Cln alle 10. Il motivo: il “Fiba Women’s Series” – il basket femminile – che ha portato gli organizzatori a spostarsi nella piazza che ospita le fontane del Po e della Dora. Insieme ad Adriana Gozzi e Rossella Tenardi, due delle agguerriti organizzatrici, ci saranno anche il notaio Giuseppe Volpe, l’ex magistrato Pippo Marciante, il gioielliere Alfredo Fagnola, l’architetto Fabio Fantolino, il presidente dei commercianti di via Carlo Alberto, Paolo Demo e l’imprenditore Giorgio Boldetti. Ma questi sono solo alcuni dei nomi. «Ci presenteremo con scope e sacchi neri per ripulire il centro città che sta diventando sempre più sporco e pieno di clochard» protestano i cittadini.

Ma il bello, forse, deve ancora venire. Sì perchè il comitato ha intenzione di estendere il suo progetto, uscendo dal centro e puntando le periferie. «Dipenderà dalla partecipazione di domani – spiegano – e se sarà buona ne organizzeremo altre di manifestazioni». Con l’obiettivo di cancellare la sporcizia dalle strade ma anche di educare il cittadino che butta i mozziconi di sigaretta dove capita. Al pari delle botiglie dei cocci di vetro che possono poi trasformarsi in un pericolo per gli animali. In piazza si parlerà anche dell’argomento clochard. «Bisognerebbe – sottolineano – trovare una sistemazione ai senzatetto che vivono sotto i portici e nel contempo rendere il centro un luogo più pulito e accogliente». I partecipanti si presenteranno con una simbolica divisa: maglietta bianca che è in vendita al costo di 4 euro. Il ricavato servirà a pagare i materiali utilizzati per ripulire la città.