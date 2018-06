La Carluccio è chiusa da 3 anni: «Riaprite la nostra biblioteca»

Non c’è davvero pace per i fruitori della biblioteca Carluccio di via Monte Ortigara, nel quartiere Pozzo Strada.

Chiusi dal gennaio del 2015 causa amianto e lavori di ristrutturazioni, i locali non hanno mai più riaperto nonostante le rassicurazioni fornite lo scorso dicembre, in un video messaggio sui social, dalla sindaca Chiara Appendino e dell’assessore alla Cultura della Città, Francesca Leon.

L’amministrazione per completare i lavori aveva anche stanziato 700mila euro. Ma basta passare in zona in questi giorni per vedere come nulla sia ancora cambiato. «Si era parlato di un ritorno in pompa magna entro il mese di aprile – racconta la presidente della circoscrizione Tre, Francesca Troise – ma la biblioteca è ancora chiusa e a questo punto tempo che la riapertura slitterà a settembre».

Negli ultimi mesi i cantieri han- no portato al contenimento della lana di roccia e alla rimozione dei pannelli. Poi si è passati ai lavori sull’impianto di riscaldamento dello stabile. «Ho mandato una lettera all’assessore Leon – continua Troise – e aspetto delucidazioni in meri- to. Bisogna ancora risolvere le questioni legate al trasferimento dei libri e al personale».

Mentre in via Monte Ortigara tiene sempre banco anche un’altra polemica: quella delle condizioni del monumento ai Caduti sul Lavoro dell’artista Salvatore Vitale. Tanto che lo stesso autore, dopo essersi lamentato delle condizioni di abbandono della scultura, aveva persino chiesto uno spostamento in altro luogo. Con proposta poi caduta sui giardini Martini di via Principi d’Acaja.