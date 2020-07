Per la carta d’identità servono quattro mesi: 10mila casi in attesa

Come una pallina su piano inclinato, il ritardo accumulato dell’anagrafe di Torino pare inarrestabile. Non solo la sede centrale di via Giulio, ma tutti gli uffici presentano un gran numero di pratiche arretrate post lockdown. Per un totale di 10.105 carte d’identità ancora da fare. Da questo dato si capisce perché prenotarsi per il rinnovo della carta d’identità sia tutt’altro che una passeggiata di salute.

LA LUNGA ATTESA

Quattro mesi di attesa, giorno più giorno meno, sono necessari al momento per rinnovare un documento. L’esempio della carta d’identità calza a pennello. Se tramite Spid cerchi di prenotarti scoprirai di rischiare di passare tra il 10 e il 20 novembre. A seconda dell’anagrafe c’è ovviamente una data diversa, in base alle disponibilità. Denunce ne piovono anche su Facebook dove molti cittadini, prenotando poco prima della data di scadenza del loro documento, rischiano ora di girare con una carta scaduta in tasca.

