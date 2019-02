La cartiera è la fabbrica più sicura d’Italia. Ogni operaio “vigila” su cosa fa il collega

Lo stabilimento del Gruppo Ahlstrom-Munksjö di Mathi Canavese, unico caso in Italia, ha ricevuto il riconoscimento del prestigioso Cambridge Centre for Behavioural Studies (Cbbs) per un innovativo sistema di gestione della sicurezza sul lavoro, nella cartiera gli infortuni sono drasticamente calati negli ultimi anni, attraverso il cosiddetto Behavioral Based Safety (Bbs).

All’interno dello stabilimento, infatti, vige il sistema della “Sicurezza dei comportamenti” che passa attraverso la sostituzione del sistema di verifiche ispettive e di sanzioni con un sistema opposto, vale a dire di misurazione continua e di riconoscimenti o di feedback giornalieri e settimanali contingenti ai comportamenti di sicurezza di ciascun lavoratore che prevedono, oltre alle punizioni in caso di parametri non rispettati, anche delle gratificazioni nel caso in cui i comportamenti dei lavoratori siano invece efficaci da un punto di vista della sicurezza. In sostanza il metodo si basa su un processo guidato in cui gli operatori osservano vicendevolmente le proprie attività, per poi completare un’estesa check-list analitica. Le osservazioni reciproche portano quindi feedback aperti e costruttivi, finalizzati a rafforzare i comportamenti sicuri e ispirare miglioramenti laddove necessario. Circa 150 osservatori attivi nelle due unità produttive hanno contribuito a fare di Ahlstrom-Munksjö la prima azienda in Italia in assoluto ad ottenere questo riconoscimento.

La “Behavioral Based Safety” è una delle principali metodologie introdotte dal gruppo Ahlstrom-Munksjö, con lo scopo del continuo miglioramento nel campo della sicurezza volto all’obiettivo “zero infortuni”, ed è stata implementata nei siti italiani a partire dall’inizio del 2015. Prima dell’ultimo riconoscimento, già nel 2017 già nel dicembre 2017 la Ahlstrom-Munksjö era stata selezionata e premiata da Confindustria ed Inail come una delle migliori aziende in Italia per la gestione della sicurezza.

«Questo riconoscimento – hanno commentato Daniele Borlatto, executive vice president Industrial Solutions, e Fulvio Capussotti, executive vice president filtration and performance del Gruppo Ahlstrom-Munksjö – è il frutto di anni di notevole impegno nell’ambito della sicurezza, da sempre la nostra più alta priorità, e allo stesso tempo ci dà nuova motivazione per il futuro, spingendoci a fare ancora di più in questo campo».