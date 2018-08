La Casa solare del Politecnico di Torino è la migliore al mondo

Prestigioso riconoscimento per 17 studenti di ingegneria e architettura del Politecnico di Torino, che hanno ottenuto il primo premio Solar Decathlon China 2018 per la Casa solare realizzata insieme ai docenti dell’ateneo e ai loro colleghi della South China University of Technology di Guangzhou, in Cina.

La residenza, costruita in appena tre settimane, ha caratteristiche di autonomia energetica e di sostenibilità uniche al mondo, che sono state ritenute migliori e più performanti di altri 21 progetti realizzati da altre scuole di architettura mondiali, anche di notevole prestigio.

Il Solar Decathlon China è uno dei più autorevoli e riconosciuti concorsi internazionali di architettura, nato negli Stati Uniti e affermatosi progressivamente in tutto il mondo. La squadra del Politecnico di Torino, che ha vinto il concorso, è coordinata dai professori Mauro Berta, Michele Bonino, Orio De Paoli, Enrico Fabrizio, Francesca Frassoldati, Marco Filippi, Matteo Robiglio, Valentina Serra e Edoardo Bruno.