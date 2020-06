La casa va in fiamme: mamma e figlia si lanciano dal balcone per salvarsi. Gravi in ospedale [LE FOTO]

Momenti di tensione, questa mattina, in uno stabile al civico 30 di via Rondissone a Torino. In un appartamento al terzo piano, per cause ancora in corso di accertamento, è infatti divampato un incendio. Per sfuggire alle fiamme una mamma 30 anni con la figlia piccola di 2, si sono lanciate dal balcone.

MAMMA E FIGLIA IN CODICE ROSSO

L’impatto con il suolo è stato violento ed entrambe hanno riportato serie ferite. Soccorse e medicalizzate sul posto dal 118, sono entrambe in codice rosso.

+++ NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO +++