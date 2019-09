La cascina occupata diventa una centrale della droga: due arresti nel Torinese [FOTO E VIDEO]

Operazione antidroga dei carabinieri della compagnia di Chivasso a Gassino Torinese, nella notte di domenica 22 settembre. I militari hanno arrestato due albanesi, di 27 e 36 anni, senza fissa dimora per produzione e detenzione di sostanze stupefacenti e per furto aggravato di energia elettrica.

A chiamare i carabinieri è stato il proprietario di una cascina, attualmente da lui non utilizzata, perché era stata occupata abusivamente da due persone che l’avevano trasformata in un magazzino per lo stoccaggio e la distribuzione della droga.

IL VIDEO

Per poter lavorare anche di notte, i due trafficanti avevano creato un allaccio abusivo alla rete elettrica pubblica. La perquisizione ha permesso di recuperare oltre 6 chili di marijuana, una bilancia di precisione per la pesatura stupefacente, materiale vario per la produzione e la coltivazione della marijuana (generatore di corrente, pompa ad immersione, pale e palanchini), strumenti vari per l’essiccazione e il confezionamento (macchina sottovuoto, buste cellophane forbici e ventilatori) e un cellulare.

Poco distante dalla casa, i carabinieri hanno individuato la piantagione realizzata in una zona boschiva.