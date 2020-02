La catena di solidarietà per un trapianto di rene che unisce Bari a Torino

Maratona tra Piemonte, Puglia, Sicilia e Veneto per salvare la vita a quattro pazienti in dialisi

Ha rotto il filo del silenzio e dell’immobilità da coronavirus la grande macchina dei trapianti torinese e dell’Italia intera, rivelando quanto insieme, medici e infermieri, possano salvare vite anche lavorando in ospedali diversi. Quella di lunedì è stata la conclusione di una maratona di solidarietà che ha visto in primo piano l’ospedale Molinette, dove è stato effettuato con successo un trapianto di rene su una donna torinese, Sherif, 33 anni, di origine albanese, in dialisi dal 2014, che ha ricevuto il nuovo organo da una donatrice vivente di Bari, secondo il programma nazionale di trapianto di rene “cross-over”, “a modalità incrociata”, che si rende possibile grazie allo scambio di coppie di donatori incompatibili creando così un effetto a catena di donazione.

«Sono felice, grazie a tutti» ha detto ieri la donna dal letto di ospedale. «La paziente sta bene – spiega oggi il professor Biancone, responsabile del programma di trapianto renale nell’adulto alla Città della Salute -. Alle Molinette abbiamo quasi triplicato il numero di trapianti di rene da vivente negli ultimi 4 anni e il programma cross-over potrà dare ulteriore slancio alla nostra attività». Questo programma offre l’opportuni tà di ottenere un trapianto anche in caso di incompatibilità immunologica con un donatore vivente nel caso in cui la donazione diretta tra persone legate affettivamente non fosse possibile. Fino a pochi anni fa queste catene di trapianti potevano essere attivate solo grazie a un donatore samaritano.

Oggi questa catena di solidarietà umana ha salvato la vita a quattro pazienti in dialisi: si è aperta con una donazione da deceduto in Piemonte lo scorso novembre (il suo rene era risultato idoneo per un paziente di Padova inserito nel programma cross-over Dec-k) e si è chiusa sempre qui, attraversando Veneto, Sicilia e la Puglia dove la donatrice vivente, moglie del ricevente, in riconoscenza per aver salvato il marito, ha donato un rene alla donna di Torino. Il rene è arrivato anche con il contributo delle forze di polizia di Bari dove è stato prelevato ed è stato trapiantato a Torino nello stesso giorno, alle Molinette. La compatibilità biologica delle nuove coppie è stata determinata grazie al coinvolgimento di diversi laboratori di immunogenetica e dei coordinamenti regionali trapianto, per il Piemonte alle Molinette diretti dal professor Antonio Amoroso.