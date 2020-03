Se la cattiveria è tragedia: “Macbeth” apre lo Stabile

Ci sono testi di Shakespeare che non puoi pensare di mettere in scena se prima non hai letteralmente incontrato sulla tua via gli attori giusti, esattamente quelli, nell’esatto momento». Alla fine Serena Sinigaglia ha incontrato Fausto Russo Alesi e Arianna Scommegna cui ha affidato i ruoli principali, ha selezionato altri otto attori, attraverso dei laboratori intensivi in Trentino, ai quali si sono aggiunti tre attori della Scuola dello Stabile di Torino, ha così dato vita al “Macbeth” di William Shakespeare. Prodotto dal Teatro Stabile di Bolzano, con la traduzione e l’adattamento di Letizia Russo, o spettacolo debutta questa sera sul palco del Teatro Carignano (in replica fino al 15 marzo), segnando la ripresa delle attività dello Stabile ai tempi del coronavirus, dopo il blocco totale degli spettacoli nella scorsa settimana.

Lo Stabile riparte quindi dalla tragedia più breve, ma anche la più complessa del Bardo, tutta incentrata sulla brama del potere perseguito, al costo di molto sangue versato, da Macbeth e Lady Macbeth. «Una coppia infernale, che però – dice la regista – non ha nulla di infernale». Infatti, in questa tragedia cruenta dominata dal male i due protagonisti si rivelano inadeguati a compierlo. «Sono goffi, fragili, insicuri, per nulla avvezzi a farlo – aggiunge -. Questa loro inettitudine, questa goffa scimmiottatura del male, non li rende certamente più gradevoli, ma aiuta a sentirli vicini, concreti, possibili».

A differenza di un altro personaggio descritto da Shakespeare, il Riccardo III, l’essenza stessa della malvagità, i due conservano un barlume di coscienza, hanno, insomma, un volto più umano. E più moderno. Il Macbeth riletto dalla Sinigaglia non ci riporta più in epoca medioevale, nella Scozia del XVI secolo, ma la scena, giocata sui toni del bianco e del nero, evoca scenari di guerra iracheni. Un piano inclinato chiuso da pareti nere fa da sfondo alle vicende che si dipanano dal regicidio perpetrato dai protagonisti e gli ambienti reali sono ridotti a un tavolo e sedie moderne. Al centro del palco c’è una buca di sabbia, che simula una fossa, una tomba.

«Il lavoro è stato quello di costruire il mondo dei due protagonisti che sprofondano in questo buco bianco – spiega la Scommegna – , un buco bianco che in realtà è il buco nero dell“anima”. Moderni sono anche i costumi di Katarina Vukcevic, realizzati dagli alunni dell’Accademia di Belle Arti di Brera.