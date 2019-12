La centenaria e il ragazzino

Se, come sosteneva Hegel, la lettura del giornale è la preghiera dell’uomo moderno, Cesarina Pasquato coi suoi 102 anni non solo è moderna, ma molto devota. Legge infatti ogni giorno CronacaQui, raccoglie i bollini aiutata dai pronipoti, Federico e Nicolò, e si tiene costantemente informata su cosa succede in città. Lei è la decana dei partecipanti al nostro concorso “Vinci quello che vuoi”.

A 102 anni Torino la conosce come le sue tasche, perché l’ha sempre vissuta a pieno, fin da giovane. L’ha vista sotto le bombe, l’ha vista soffrire e rinascere. Cesarina è nata a Cornegliano d’Alba, il 27 gennaio del 1918. Non si è mai sposata, si è dedicata alle sorelle e ai fratelli, ai suoi genitori e alla sua passione che presto è diventata il suo lavoro. Cesarina è stata infatti un’abilissima sarta: abiti da sposa, da donna, tailleur gonne ma anche moda uomo. Ago, filo e spilli erano di casa.

«Quand’ero piccolo – racconta Federico, il suo pronipote – con la calamita “passavo” tutto il pavimento per raccogliere quelli che cadevano. È sempre stata una donna molto dolce, molto accogliente. E oggi non rinuncia alla sua copia di CronacaQui, anche se non ci vede più. Legge con l’aiuto di un videolettore: tutto pur di essere informata. E questo grazie a come la redazione tratta gli articoli, soprattutto quelli di cronaca nera. Lei, da appassionata di gialli qual è sempre stata, legge e divora gli articoli sui casi più intricati».

Quando leggeva con meno fatica, Cesarina non rinunciava al suo libro giallo, e anche i film erano preferibilmente polizieschi, con omicidi e indagini. Ma non rinunciava al sogno suggerito da qualche bella pellicola romantica. Oggi, Cesarina vive da sola, in una casa poco lontana dal centro città, è perfettamente lucida e una giovane amica la aiuta nelle faccende di ogni giorno. Ma per una decana, il concorso “Vinci quello che vuoi” di CronacaQui ha anche la sua matricola.

Si tratta di Vincenzo Alercia, 19 anni appena: lavora molto, e la sua grande passione, oltre alla lettura di CronacaQui, è lo sport. Fidanzato con Ylenia, con lei e con i genitori condivide la sua grande passione per il quad, che lo accompagna fin da quando aveva quattro anni. Avvicinatosi all’agonismo fin da bambino, oggi gareggia nel campionato regionale e in quello nazionale. Anche Ylenia corre. Insomma, quando si dice una bella coppia.