La centralina in piazza Baldissera. Ora l’Arpa misura i livelli di smog

In attesa di saperne di più sulla riapertura di corso Venezia e sui lavori che porteranno il tram della linea 10 in piazza Baldissera, in Barriera di Milano è comparsa da qualche ora la centralina Arpa che avrà il compito di monitorare il traffico. Oggetto della misurazione sono i valori di Pm10 e i parametri climatici. L’elaborazione dei dati permetterà all’Agenzia Regionale per la Protezione d el l’Ambiente di valutare lo stato di qualità dell’aria tra corso Vigevano, corso Principe Oddone e via Stradella. Con il traffico alle stelle in piazza Baldissera, vero nodo della questione. «Successivamente – spiega il presidente della circoscrizione Sette, Luca Deri – quando avremo i dati di Arpa potremo avere un quadro più chiaro sugli interventi da realizzare. La riapertura, possibile, di corso Venezia andrà risolta». Nel mirino anche l’inquinamento acustico causato dalle code e dagli ingorghi. Con le strombazzate di clacson che diventano all’ordine del giorno durante le ore di punta. Un problema che con la chiusura di corso Venezia ha finito per coinvolgere anche via Chiesa della Salute e corso Belgio. Esasperando residenti e commercianti. «In attesa dei risultati del Politecnico – spiega il presidente della commissione di quartiere Aurora della Sette, Pino La Mendola – abbiamo chiesto a Palazzo Civico di attivarsi con Arpa per garantire accurati rilievi dello smog. Siamo contenti di essere stati ascoltati, ora vediamo cosa salterà fuori. La situazione relativa a traffico e smog deve trovare, prima o poi, una soluzione».