La certezza di Ronaldo 5 giorni prima del ritorno: “Li schiacceremo”

Cinque giorni prima del ritorno con l’Atletico Madrid, Cristiano Ronaldo era certo del passaggio del turno. Il campione portoghese della Juventus ha confessato sicuro a Evra su Whatsapp: “Li schiacceremo in casa nostra”.

È stato proprio il francese, ex terzino bianconero, a rendere pubblica la conversazione con un post su Instagram che in breve è diventato virale: “Dietro le quinte… questi sono i messaggi tra me e Ronaldo prima del ritorno vittorioso”, le sue parole sui social.

“Questo mostra la fiducia, la rabbia, la determinazione del miglior giocatore che ci sia al mondo. In ogni grande occasione ha dimostrato che è un vero uomo. Per favore non essere geloso del fatto che ho mostrato a tutti i nostri messaggi”.

Ma cosa si sono scritti i due? Dapprima Evra ha incitato Cr7: “Conto su di te per il ritorno di Champions. Non ho mai dubitato di te e la gente mi uccide ogni volta che tu o la Juventus perdete”. “Lo so. Noi passeremo ‘bro'”, la risposta dello juventino. “In casa nostra li schiacceremo”. “Esatto, viva Ronaldo“, la replica del francese e via risate reciproche. Prima della grande notte.