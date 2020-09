La chat con Pasquaretta scagiona la Appendino. «E’ un capitolo chiuso»

Se l’estorsione ci sia stata, lo stabilirà il processo che si aprirà ad ottobre contro il suo ex portavoce, Luca Pasquaretta. Ma l’unico ruolo di Chiara Appendino nella vicenda della consulenza al Salone del Libro, se davvero un ruolo lo ha avuto, è quello di vittima. Era stata la stessa Procura, al termine di una lunga e complessa indagine, a riconoscere questa tesi. E adesso c’è anche la certificazione del gip, Luisa Minutella, che ha accolto la richiesta di archiviazione dei pm per la sindaca, che era accusata di concorso in peculato. L’inchiesta è quella sulla consulenza ottenuta da Luca Pasquaretta dalla Fondazione per il libro. Un incarico da 5mila euro, poi restituiti, che secondo i pm il giornalista avrebbe ricevuto senza averlo in realtà svolto. Archiviata anche la posizione di Elisabetta Bove, la funzionaria del Comune che aveva compilato i documenti per la consulenza ed era accusata di falso. Per la stessa vicenda Pasquaretta, Giuseppe Ferrari, vice direttore del Comune, Mario Montalcini, vice presidente della Fondazione, sono già stati rinviati a giudizio insieme ad altri cinque. E l’udienza fissata a ottobre.

+++ CONTINUA A LEGGERE IL GIORNALE IN EDICOLA OGGI +++