«Con la chiusura di Bellarte qui c’è soltanto abbandono»

Con il teatro Bellarte chiuso, nella zona di Parella compresa tra via Bellardi e via Invorio regna di nuovo l’abbandono più totale. A lanciare l’allarme sono i residenti della zona che segnalano atti di vandalismo in aumento a opera di giovanissimi. «Questa zona è fuori controllo, ora che manca l’unico centro di protagonismo giovanile presente, i giovani spaccano tutto, dal parco giochi alle auto parcheggiate, quando non passano il tempo a bere birra e a fumarsi le canne» attaccano dal comitato spontaneo di residenti Torino Bcps.

I segni degli atti di vandalismo sono ben visibili sui giochi a pezzi dell’area bimbi e nel manto del campo da basket squarciato in più punti. A protestare è Simone Schinocca, presidente dell’associazione Tedacà che gestisce il Teatro Bellarte.

