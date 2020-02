La città non si piega di fronte alla psicosi. «Ora la normalità»

Se la politica auspica «un ritorno alla normalità, al più presto», come fa il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, sono soprattutto le imprese, a partire dalla grande industria per arrivare ai negozianti, passando per l’artigianato, i settori dell’accoglienza turistica e degli spettacoli, fino alle parti sociali, a chiedere di invertire la rotta e ripartire. La città che produce, lavora e ora rischia di pagare il prezzo più alto di questa emergenza sanitaria che ha stravolto la serenità e le abitudini di tutti. La città che ha scelto di associarsi all’appello di CronacaQui, “RiapriAmo Torino!”, per scongiurare il rischio che il catastrofismo di questi ultimi giorni possa affossare un’economia già in affanno.

Lo fa Dario Gallina dell’Unione Industriale, rivolgendosi a tutti gli imprenditori. «Voglio dire loro di avere fiducia. Serve subito ristabilire la normalità.

